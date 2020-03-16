Kocaeli'de caddeler koronavirüse karşı ilaçlanıyor
Kocaeli'de caddeler koronavirüse karşı ilaçlanıyorKOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentin yoğun olduğu caddelerde dezenfekte çalışması yaptı.
16.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:55
Kocaeli 'de caddeler koronavirüse karşı ilaçlanıyor
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentin yoğun olduğu caddelerde dezenfekte çalışması yaptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, İzmit 'in yoğun cadde ve sokaklarında dezenfekte çalışması yaptı. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında camiler, otogar, tren garı gibi insanların toplu şekilde bulunduğu alanlar dezenfekte edilirken, cadde ve sokaklarda yapılan çalışma sırasında ise zabıta araçlarından yapılan anonslar ve siren sesleri ile vatandaşlara ilaçtan korunmaları yönünde uyarıda bulunuldu. 32 ekip ile şehrin 12 ilçesinde çalışmalar devam ediyor.
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentin yoğun olduğu caddelerde dezenfekte çalışması yaptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, İzmit 'in yoğun cadde ve sokaklarında dezenfekte çalışması yaptı. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında camiler, otogar, tren garı gibi insanların toplu şekilde bulunduğu alanlar dezenfekte edilirken, cadde ve sokaklarda yapılan çalışma sırasında ise zabıta araçlarından yapılan anonslar ve siren sesleri ile vatandaşlara ilaçtan korunmaları yönünde uyarıda bulunuldu. 32 ekip ile şehrin 12 ilçesinde çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Kocaeli'de caddeler koronavirüse karşı ilaçlanıyor
Etiketler : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, İzmit, Güncel
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