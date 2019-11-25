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Kocaeli'de camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde camideki sadaka kutusundan paraları çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

25.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:48Kocaeli'de camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
'nin ilçesinde camideki sadaka kutusundan paraları çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mutlukent Camisi'nden sadaka kutusundaki paralar ile temizlik malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli M.A'yı (37) gözaltına aldı.
Zanlının üst aramasında özel yapım tornavida, levye ve çekiç ele geçirildi.
Benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin, yanında getirdiği aletlerle camideki sadaka kutusunu açtığı ve paraları aldığı görülüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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