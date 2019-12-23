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Kocaeli'de cep telefonu hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

23.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:00 Kocaeli'de cep telefonu hırsızlığı zanlısı tutuklandı
'nin ilçesinde, cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21 'ta kapkaç yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak Kocaeli Adliyesine sevk edilen D.S. ve R.D'nin savcılık sorguları tamamlandı.
Zanlılardan D.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, R.D. serbest bırakıldı.
Polis ekipleri, 21 Aralık'ta yaşanan kapkaç olayının ardından yaptığı araştırmada, belirlenen adreslere operasyon düzenlemiş, cep telefonu çaldıkları iddia edilen şüpheliler D.S. ve R.D. gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden, D.S'nin "2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununa muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "uyuşturucu madde bulundurmak", "6136 sayılı Kanuna muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından 5 ayrı suç kaydının olduğu tespit edilmişti.

Kocaeli, Aralık, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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