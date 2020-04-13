Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kocaeli'de çiftçiye yüzde 50 hibeli tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli yaklaşık 100 ton yem bitkisi tohumu desteği verecek.

13.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:00
Kocaeli'de çiftçiye yüzde 50 hibeli tohum desteği
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli yaklaşık 100 ton yem bitkisi tohumu desteği verecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çiftçilere verilen desteğin devam ettiği belirtildi.
İl genelinde 2014 yılından bu yana yaklaşık 10 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 5 bin 200 ton yem bitkisi tohumu desteği verildiği aktarılan açıklamada, yoğun talep ve desteklenen ürünlerdeki verim artışları dikkate alınarak 2020 ilkbahar döneminde çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtılacağı kaydedildi.
Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl yüzde 50 hibeli tohum desteği için çiftçilerden başvuru alınmayacağı, desteklemelerin 2018-2019 yıllarında tarım sistemine kayıtlı olan çiftçilere verileceği ifade edildi.
Tohumları muhtarlar dağıtacak
Tohumların muhtarlara verileceği, onların da imza karşılığı tohumları çiftçilere dağıtacağı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:
"İlkbahar Dönemi Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi kapsamında 2018-2019 yıllarında tarım sistemine kayıtları olan 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli yaklaşık 100 ton (5 bin paket) dane mısır ve slajlık mısır tohumu desteği verilecek. Kovid-19 salgını nedeniyle toplu dağıtım töreni yapılmayacak."
Tohum desteği ekili alanları artırdı
Açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan ziraat mühendislerinin çiftçilere ücretsiz danışmanlık ve eğitim verdiği vurgulanarak, "Bölgemiz koşullarına uygun verimli tohum çeşitleri destekleme kapsamında üreticilere veriliyor, ekim alanları yerinde kontrol ediliyor. Desteklenen tohumlar sertifikalı ve ilaçlanmış olarak üreticilere sunuluyor." ifadelerine yer verildi.
Sertifikalı tohum kullanımının hastalık ve zararlılarla mücadelede etkin rol oynadığına işaret edilen açıklamada, çitçilere sağlanan tohum desteğiyle Kocaeli'de ekili alanların yüzde 60 oranında arttığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Haberler ›› Güncel ››Kocaeli'de çiftçiye yüzde 50 hibeli tohum desteği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:08: Sakarya Üniversitesi, geliştirdiği test çubuğunun tanıtımını yaptı-1 - Haber 15:08: Erzurum'a yeni proje lisesi - Haber 15:08: ANTALYA Çatı katında yangın korkuttu - Haber 15:08: Konya'da 2 günlük yasağın ardından sokaklarda yoğunluk yaşandı - Haber 15:08: Bingöl'de maske üretimi - Haber 14:26: Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak - Haber 14:21: Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi - Magazin 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler