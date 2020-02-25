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Kocaeli'de çıkan yangında 4 balıkçı barınağı kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 balıkçı barınağı yanarken, önlerine çekili 2 kayık da alevler nedeniyle hasar gördü.

25.02.2020 05:16 | Son Güncelleme: 25.02.2020 05:17
'nin ilçesinde 4 balıkçı barınağı yanarken, önlerine çekili 2 kayık da alevler nedeniyle hasar gördü.
Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesinde balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişik ahşap yapıdaki barınakları da sardı.
Çevredekilerin vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 4 balıkçı barınağı kullanılamaz hale geldi, 2 kayık ise hasar gördü.
Kocaeli'de çıkan yangında 4 balıkçı barınağı kullanılamaz hale geldi

Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: AA


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