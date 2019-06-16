16.06.2019 15:13
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Kocaeli'de cinayet

Kocaeli

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişi evinde silahla vurularak öldürüldü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişi evinde silahla vurularak öldürüldü.
Halıdere Yeni Mahalle'deki sitede yaşayan Çelebi Aydaş (47), 7 yaşındaki oğluyla evde olduğu sırada evine gelen kimliği henüz öğrenilemeyen arkadaşıyla alkol aldıktan sonra uyudu.
Arkadaşı, Aydaş'a uyuduğu sırada silahla ateş ederek kaçtı.
Aydaş'ın oğlu, olayı annesine telefonla haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, yaptığı incelemede Aydaş'ın sırtına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi.
Aydaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay sırasında evde olan hizmetli A.Y, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Polis, Gölcük, Kocaeli, Güncel

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