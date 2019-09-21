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Kocaeli'de cinayet

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

21.09.2019 23:46Kocaeli'de cinayet
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde husumetli olduğu Kadir Kemal Akyüz (30) ile karşılaşan U.Ö. (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, kurşunların isabet ettiği Akyüz yaralandı.
Sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akyüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan cinayet zanlısı U.Ö. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Darıca'da yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli, Darıca, Güncel

Kaynak: AA

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