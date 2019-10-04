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Kocaeli'de cinsel istismar iddiası

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

04.10.2019 09:26Kocaeli'de cinsel istismar iddiası
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
Karamürsel Cumhuriyet Savcılığınca, R.G'nin (16) alkol ve uyuşturucu verilerek cinsel istismara uğradığı bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karamürsel, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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