Haberler» Güncel» Haber

Kocaeli'de cinsel taciz şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

31.07.2019 20:52 Kocaeli'de cinsel taciz şüphelisi tutuklandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan markette gezen H.S. (27), bir müşteri tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürerek durumu polise bildirdi.
Şikayet üzerine harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri şüpheli O.T'yi (26) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen O.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ovacık Mahallesi, Başiskele, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:30   Galatasaray'da Seri takımla idmana çıktı
23:30   Kedisini kurtarmak için fuel-oil kuyusuna atlayan genç AFAD gönüllüsü oldu
23:26   DHA YURT - Samsun'dan gölete giren 3 çocuk boğuldu - 2 (EK BİLGİLERLE)
23:25   Günlerdir boynundaki kavanozla yaşayan kedi sonunda kurtarıldı
23:25   ABD'de Süper Hornet savaş uçağı Ölüm Vadisi'ne düştü
23:25   Epstein'in yargılanması en erken Haziran 2020'de başlayacak
23:24   Fed Başkanı Powell faiz indirimi kararını değerlendirdi