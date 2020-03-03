Haberler » Güncel » Kocaeli'de 'çocuğa eziyet' suçundan aranan kadın yakalandı - Haber

Kocaeli'de "çocuğa eziyet" suçundan aranan kadın yakalandı

Kocaeli'de "çocuğa eziyet" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

03.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:12Kocaeli'de
'de "çocuğa eziyet" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da, "çocuğa karşı eziyet yapma" suçundan aranan, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S'nin Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde olduğunu tespit etti.
Bulunduğu adresi tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla kadını gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

3.03.2020 13:38:47