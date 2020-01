Kocaeli'de çocukların ördüğü atkı, evlat nöbetindeki ailelere teslim edildi

DİYARBAKIR (İHA) – Kocaeli 'nin Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin mektubu ile çocukların ördüğü atkılar, evlatlarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP önünde oturma eylemi başlatan ailelere ulaştırıldı.Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde 133 gündür oturma eyleminde bulunan anne ve babalara bir destek de Kocaeli Çayırova Belediyesi'nden geldi. Belediye bünyesinde çocuk kulüplerinde eğitim gören çocuklar, minik elleri ve evlat şefkatiyle oturma eyleminde bulunan ailelere atkı ördü. Örülen atkılar ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin yazdığı mektup, Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Yahya Öger tarafından ailelere takdim edildi."Çocukların yeri annelerin yanıdır, evleridir"Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Yahya Öger, bugün Diyarbakır 'da oturma eyleminde bulunan ailelere ziyarette bulunduklarını söyledi. Aynı zamanda Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı, dernekleri vasıtasıyla annelere göndermiş olduğu kaşkolları kendilerine takdim ettiklerini belirten Öger, "Belediye Başkanımızın annelerimize ithafen yazmış olduğu mektubu da yine annelerimize takdim ettik. Çayırova Belediyesi annelerimizin bu eylemlerinin çok manidar olduğunu, çok güzel olduğunu, büyük bir ses getirdiğini, bu sesin her taraftan muhatapları tarafından kaile alınması gerektiğini dile getiriyorlar. Bizlerde Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği olarak çocukların yeri annelerin yanıdır, çocukların yeri evleridir. Çocukların biran önce annelerine kavuşmaları, ailelerine kavuşmaları ve annelerin dizinde oturmalarına gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda Çayırova Belediyesi'nde bulunan çocuk kulübünün örmüş olduğu atkıları annelerimize verirken, her çocuğun yerinin anne olduğunun, annenin kucağında olması gerektiğini yine söylüyoruz. Bu çocuklarımızın, bu gençlerimizin gelmesini umut ediyoruz, bekliyoruz" dedi.Oğlu Ramazan Üçdağ için oturma eyleminde bulunan Mevlüde Üçdağ, Çayırova Belediye Başkanı tarafından gönderilen mektubu ailelere okudu. Mektupta şu ifadeler yer aldı:"Muhterem annelerimiz, 133 gündür evlatlarınızın özlemiyle sergilediğiniz bu onurlu duruştan dolayı her birinizin ellerinden öpüyorum. Sizlerin bunca zamandır verdiğiniz mücadele bir anne yüreğinin sesinin ne kadar güçlü olduğunu en güzel örneği oldu. Bu cesur sesin sizleri evlatlarınıza kavuşturacağına olan inancım tamdır. Çünkü bu yüreklerinin sesini duyurmasına karşılıksız kalınması mümkün değildir. Yüreklerimizi bu haykırışın Diyarbakır'dan duyulduğu gibi Çayırova'da da duyuldu. Evlatlarına olan özleminde bu soğuk aylarda üşümemeniz için belediyenizin çocuk kulüplerinde eğitim gören minik yavrularımız size küçük elleriyle ve bir evlat şefkatiyle boyunluk ördüler. Bu hediyeleri size göndermekten mutluluk duyuyorum. Boyunluğa sinecek anne kokunuzu en yakın zamanda evlatlarınızda içine çekmeleri için duacı olduğumuzu belirtiyoruz. Rabbimden sizleri yavrularınızla biran önce kavuşturmasını diliyorum."Okunan mektuptan sonra ailelere atkılar dağıtıldı. - DİYARBAKIR