Menü
Haberler ›› Güncel ››Kocaeli'de, cuma namazı öncesi koronavirüs önlemi - Güncel

Kocaeli'de, cuma namazı öncesi koronavirüs önlemi

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cuma namazı öncesi camilerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

13.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:11
Kocaeli'de, cuma namazı öncesi koronavirüs önlemi

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cuma namazı öncesi camilerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cuma namazı öncesi 12 ilçede, 14 ekip ve 34 personel ile camilerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Dezenfeksiyon çalışması sonrası camiler 30 dakika kapalı tutularak, dezenfektanın tüm mekan içerisindeki etkisini göstermesi sağlandı. Daha sonra camiler 3 saat boyunca havalandırıldı.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil Güncel
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi Güncel
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın