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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kocaelide jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

29.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:36 Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kocaelide jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Komutanlığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün Kocaeli'deki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu öne sürülen A.T., E.İ., S.E.Ş. isimli 3 şahsın kimlikleri tespit edildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli'nin Körfez ve Başiskele ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KOCAELİ


Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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