Haberler» Güncel» Haber

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

07.08.2019 20:00 Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ üyelerinin ildeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, geçmiş tarihlerde Suriye'de DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen bulunan 4 şüphelinin Başiskele'de olduğu belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda F.E., İ.E., A.H. ve A.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Kocaeli Emniyetine götürülen 4 şahsın, TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
(İHA)

Başiskele, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:36   Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
21:36   Gürcistan'dan Putin'e Abhazya tepkisi
21:35   Mardin'de Mikrogirişimci Ödül Töreni ve Mikrofinans Şubesi açılışı
21:34   Antalya'da hayvanseverlerden mezarlık talebi
21:34   Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
21:33   Husumetli olduğu kuzenini av tüfeğiyle öldürdü
21:29   Suriye sınırına askeri sevkiyat