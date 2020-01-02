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Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

02.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:28 Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilerek Başiskele ve Körfez ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.T, E.İ. ve S.E.Ş'nin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Aralık'ta DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilerek Başiskele ve Körfez ilçelerinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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