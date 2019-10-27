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Kocaeli'de dehşet! Sinir krizi geçirip, cinsel organını kesti

Kocaeli'de psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kişi, evde sinir krizi geçirip, eline geçirdiği kesici aletle cinsel organını kesti.

27.10.2019 15:32

Kocaeli'de psikolojik sorunları olduğu belirtilen A.K. (30), sinir krizi geçirip, cinsel organını kesti.

Olay dün gece, Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen A.K. (30), evde sinir krizi geçirdi. A.K., bu sırada eline geçirdiği kesici bir aletle cinsel organını kesti.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yakınlarının çağırdığı ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.K., ilk müdahalesinin ardından da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kocaeli'de dehşet! Sinir krizi geçirip, cinsel organını kesti

Bağlarbaşı, Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa


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