30.06.2019 09:58
Haberler » Güncel » Haber

Kocaeli'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Kocaeli

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Kocaeli 'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Bollu Mahallesi Seyrek Kesecik mevkisinde kıyıya 20 metre mesafede su yüzünde ceset gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin dün denizde kaybolan Şenol Ayhan'a (27) ait olduğu belirlendi.
Ayhan'ın cesedi, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bollu Mahallesi Seyrek Kesecik mevkisinde dün denize giren Şenol Ayhan (27), bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Vatandaşlar ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekiplerince Ayhan'ı bulmak için arama yapılmış, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.
Kaynak: AA
Kesecik , Kandıra , Kocaeli , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:33 'YAŞAMAZ' DENİLEN AZRA, ERKEK KARDEŞİNİ KUCAĞINA ALACAK
11:33 Edirne Valisi Canalp not kağıtlarına yetişemeyince yazılım geliştirdi
11:32 5 yıl sonra ihbarla ortaya çıkan kadın cinayeti
11:32 Bursa Hayvanat Bahçesi doğal film platosu oldu
11:32 Kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
11:32 Haftanın tarihine bakış
11:32 ANTALYA GENÇLERİN İGUANA İLGİSİ