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Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

04.08.2019 21:56 Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Cebeci Sahili'nde denize giren Fatih Çakır ve dayısı Ümit Demir (35), bir süre sonra dalgalara kapılarak kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.
Son anda yüzerek kıyıya çıkmayı başaran Fatih Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekiplerin çalışması sonucu baygın halde denizden çıkarılan Ümit Demir'e sağlık ekiplerince kalp masajı yapıldı.
Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Demir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.
Yetkililer, birkaç gündür devam eden kötü hava koşulları nedeniyle Kandıra sahillerinde denize girmek isteyenleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Fatih Çakır, Ümit Demir, Kandıra, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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