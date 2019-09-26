Haberler » Güncel » Haber

Kocaeli'de deprem nedeniyle okullar tatil edildi

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğüdeki depremin hissedildiği Kocaeli'de kısa süreli panik yaşanırken tedbir amaçlı okullar tahliye edilerek eğitime yarım gün ara verildi.

26.09.2019 14:36Kocaeli'de deprem nedeniyle okullar tatil edildi
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğüdeki depremin hissedildiği Kocaeli'de kısa süreli panik yaşanırken tedbir amaçlı okullar tahliye edilerek eğitime yarım gün ara verildi.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de de paniğe neden oldu. Kocaeli merkezinde ve ilçelerde hissedilen depremde kısa süreli panik olurken bina içlerinde olan insanlar hızla kendini sokağa attı. Deprem sonrası panik yaşanan Kocaeli genelindeki okullarda öğrenciler sınıflardan bahçeye çıkarılırken eğitime yarım gün ara verildi. Deprem sonrası korku ile okul önlerine gelen veliler ise çocuklarını alarak evlerine döndü. - KOCAELİ

İstanbul, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:00 Gizli hayırseverden Manavgat'a 2 tane fakülte binası
17:00 Büyükçekmece Belediyesi depremin ardından harekete geçti
16:59 Kocaeli deprem sempozyumunda depremi hissettiler
16:59 Kocaeli deprem sempozyumunda depremi hissettiler
16:59 Antalya emniyet kemeri mucize yarattı
16:59 Adıyaman'da otomobil takla attı 2 yaralı
16:59 İstanbul'da deprem kamerada 13 (işyeri ve okuldan deprem kaçış)