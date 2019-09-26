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Kocaeli'de deprem nedeniyle okullar tatil edildi

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğüdeki depremin hissedildiği Kocaeli'de kısa süreli panik yaşanırken tedbir amaçlı okullar tahliye edilerek eğitime yarım gün ara verildi.

26.09.2019 14:40Kocaeli'de deprem nedeniyle okullar tatil edildi
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğüdeki depremin hissedildiği Kocaeli'de kısa süreli panik yaşanırken tedbir amaçlı okullar tahliye edilerek eğitime yarım gün ara verildi.
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de de paniğe neden oldu. Kocaeli merkezinde ve ilçelerde hissedilen depremde kısa süreli panik olurken bina içlerinde olan insanlar hızla kendini sokağa attı. Deprem sonrası panik yaşanan Kocaeli genelindeki okullarda öğrenciler sınıflardan bahçeye çıkarılırken eğitime yarım gün ara verildi. Deprem sonrası korku ile okul önlerine gelen veliler ise çocuklarını alarak evlerine döndü.
(İHA)

İstanbul, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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