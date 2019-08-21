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Kocaeli'de dev sahte alkol operasyonu: 800 kilogram alkol ele geçirildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kaçak içki imalatı yapıldığı belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 800 kilogram sahte alkol ve alkol üretimine kullanılan malzemeler ele geçirildi.

21.08.2019 20:01 Kocaeli'de dev sahte alkol operasyonu: 800 kilogram alkol ele geçirildi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kaçak içki imalatı yapıldığı belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 800 kilogram sahte alkol ve alkol üretimine kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kandıra ilçesinde sahte alkol üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekiplerce yapılan çalışmalarda Kandıra ilçesine bağlı Kocakaymaz Görüşler Mahallesi'nde bir adreste sahte alkol üretildiği tespit edildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi. M.A. isimli bir şahsa ait olduğu belirlenen adreste yapılan aramalarda 800 kilogram sahte alkol ve alkol üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Ekiplerce ele geçirilen sahte alkol ve malzemelere el konulurken ekipler tarafından sahte alkol üretiminin yapıldığı imalathane de mühürlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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