Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kocaeli'de devlet hastanesinin acil servis ünitesinde kimyasal madde paniği

Yalova'da bir tersanede kimyasal maddeden zehirlenen 4 işçinin kaldırıldığı Kocaeli'deki Karamürsel Devlet Hastanesi'nde tedbir amacı ile acil servis ünitesine giriş ve çıkışlar tedbir amacı ile kapatıldı.

14.09.2019 22:45Kocaeli'de devlet hastanesinin acil servis ünitesinde kimyasal madde paniği
Yalova'da bir tersanede kimyasal maddeden zehirlenen 4 işçinin kaldırıldığı Kocaeli'deki Karamürsel Devlet Hastanesi'nde tedbir amacı ile acil servis ünitesine giriş ve çıkışlar tedbir amacı ile kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan bir gemi onarım şirketinin Ferhat E., Mehmet B., Emrah Ö. ve Mustafa T. isimli 4 çalışanı, akşam saatlerinde kimyasal maddeye maruz kalarak zehirlendi. 4 işçi hemen firmaya ait olan özel ambulans ile Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servis ünitesine getirilen işçilere ilk müdahalesi yapılırken, acil servis ünitesinin giriş ve çıkışları tedbir amacı ile kapatıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından işçiler, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait özel bir ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşanan durum nedeni ile acil servis ünitesinin girişine şerit çekildi. Hastaneye gelen hastalar ise polikliniklere yönlendirildi. Acil servis ünitesinde bulunan ekipler ise kimyasal maddenin etkisinin giderilmesi için çalışma başlattı. Hastanede bulunan ekipler çalışmalarını sürdürürken, kimyasal maddenin türünün belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından hastanenin acil servis ünitesinin giriş ve çıkışlarının tekrar açılacağı öğrenildi. - KOCAELİ

Karamürsel Devlet Hastanesi, Acil Servis, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:13 Tekirdağ'da orman yangını: Yüzlerce dönüm alan kül oldu
12:12 Suriye sınırına beton blok sevkiyatı
12:07 Ava giden vatandaşı arılar hastanelik etti
12:07 Otobüs terminalinde ele geçirilen suç aletleri şaşırtıyor
12:04 Çorum'da trafik kazası: 3 yaralı
12:01 İstanbul'da beton mikseri dehşeti kamerada
12:01 İstanbul'da beton mikseri dehşeti kamerada