Kocaeli'de doğal gaz kombine çevrim santralindeki trafoda patlama oldu
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda meydana gelen patlama hasara neden oldu.
02.04.2020 00:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:12
Kocaeli 'nin Dilovası ilçesinde, doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda meydana gelen patlama hasara neden oldu.
Çerkeşli Mahallesi'ndeki İMES OSB'de kurulu doğal gaz kombine çevrim santralinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye giden itfaiye ekipleri, patlamanın ardından trafoda çıkan yangına müdahalede bulundu.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında trafoda hasar oluştu.
Çerkeşli Mahallesi'ndeki İMES OSB'de kurulu doğal gaz kombine çevrim santralinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye giden itfaiye ekipleri, patlamanın ardından trafoda çıkan yangına müdahalede bulundu.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında trafoda hasar oluştu.
Kaynak: AA