Kocaeli'de Dolandırıcılık Operasyonu

Kocaeli
'de, yaşlı kişilere sahte senetler üzerinden icra takibi yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze
KOM Grup Amirliği ekipleri, menkul, gayrimenkul ve hesaplarında yüklü miktarda para bulunan yaşlı kişilere sahte senetlerle icra takibi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirledikleri 8 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, firari bir kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kocaeli
13 Aralık 2018 Perşembe 22:54