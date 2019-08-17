Haberler» Güncel» Haber

Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu kapandı (2)

HASTA SERVİSİ SULARIN İÇİNDE KALDIKocaeli'nin Gebze ilçesinde, Tavşanlı Mahallesi Taş Ocakları mevkisinde, özel hastaneye ait servis minibüsü, yağmurun ardından biriken suların içinde kaldı.

17.08.2019 18:26 Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu kapandı (2)

HASTA SERVİSİ SULARIN İÇİNDE KALDI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Tavşanlı Mahallesi Taş Ocakları mevkisinde, özel hastaneye ait servis minibüsü, yağmurun ardından biriken suların içinde kaldı. 3 diyaliz hastası ve 1 hemşirenin içinde olduğu servisin su birikintisinde kaldığını görenler, yardıma koştu. Çevrede bulunan fabrikaya ait iş makinesi getirilerek, minibüse yanaştırıldı. Minibüsün arka kapıları açılırken, içindekiler, kepçeye alındı. Araçta bulunanlar, sularla kaplanan bölgeden uzaklaştırılırken, hemşire ve hastalar, başka araçla gidecekleri hastaneye götürüldü.

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli),



Tavşanlı, Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:01   Van'da ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
19:01   Meteorolojiden yarın için kuvvetli sağanak uyarısı
19:01   Open Arms gemisindeki 27 çocuk indirildi
19:00   Bakan Ersoy'dan Kapalıçarşı'da aşırı yağış açıklaması
18:59   Bakan Ersoy, Kapalıçarşı'da incelemede bulundu
18:57   Yalova'daki kazada Suudi Arabistan vatandaşı hayatını kaybetti
18:55   Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı