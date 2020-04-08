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Kocaeli'de drone ile koronavirüs tedbiri başladı

Kocaeli'de drone ile koronavirüs tedbiri başladıKOCAELİ Emniyet Müdürlüğü drone ile koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere halkın uyup uymadıkları denetledi.

08.04.2020 19:37 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:38
Kocaeli 'de drone ile koronavirüs tedbiri başladı
KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü drone ile koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere halkın uyup uymadıkları denetledi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Kocaeli'de drone ile denetim dönemi başladı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü drone ile özellikle sokağa çıkma yasağı olan yaş gruplarının kontrolü, halka açık parkların kontrolü ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları gibi konularda denetimler yapıyor. Yapılan kontrollerde tedbirler dışında hareket eden kişilerin görülmesi halinde yaya veya motorize polis ekipler bölgeye yönlendirilerek vatandaşların uyarılması sağlanıyor. Kocaeli’de drone ile koronavirüs tedbiri başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Kocaeli, Güncel
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