Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kocaeli'de durumu olmayan vatandaşların su faturasını Büyükşehir Belediyesi ödeyecek

İSU 2020 yılı ikinci olağanüstü genel kurulunda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Faturasını ödeyemeyenlere bizler destek olalım" dedi.

28.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:37
Kocaeli'de durumu olmayan vatandaşların su faturasını Büyükşehir Belediyesi ödeyecek
İSU 2020 yılı ikinci olağanüstü genel kurulunda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Faturasını ödeyemeyenlere bizler destek olalım" dedi.

İSU'nun bu yılki ikinci olağanüstü genel kurulu, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yönetimindeki olağanüstü genel kurulda korona virüs tedbirleri dikkat çekti. Genel kurul girişinde tüm genel kurul üyeleri ve katılımcılara maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıldı. Korona virüse karşı salon içinde alınan önlemler de dikkat çekti. Başkan Tahir Büyükakın ile divan üyeleri, Fatmanur Çelik ve Güzin Taştekin farklı masalarda oturdu. Genel kurul üyeleri arasına iki koltuk mesafe bırakarak sosyal mesafe göz önünde bulundurularak oturtuldu.

Toplantıda konuşan Başkan Büyükakın, "Su kesme işleminin ve suyu kesilen vatandaşlarımızın suyunun açılacağını zaten duyurmuştuk. İSU'nun aylık su geliri kabaca 70 milyon lira civarındadır. Ama İSU 70 milyon lira para kazanıyor diye düşünülmesin. Kabaca 65 milyon liralık maliyetimiz var. 5 milyonluk bir gelir kalıyor. İSU'nun yatırım bütçesi 180 milyon lira. Gönül ister ki sudan hiç para almayalım. Ama bu aynı zamanda yatırım yapılamaması anlamına gelir. Üç ay su faturası almasak 210 milyon lira gelir kaybımız olacak. Bu bizim yatırım bütçemizden bile fazla. Darıca, Derince, Körfez, Gebze ve İzmit'te başlanılan çalışmalar var. Bunlar da devam ediyor. Gönül ister ki suya hiç zam olmasın. Ama durum bu şekilde" dedi.

"Su bedava olursa israfı da beraberinde getirir" diyen Başkan Büyükakın, "İSU işletme mantığıyla yönetilmeli ve yatırımcı bir kuruluş olarak devam edebilmeli. İSU ayrıca yatırımcı olarak devam edebilmeli. Büyükşehir'de sosyal destek paketi oluşturup vatandaşa o şekilde destek olmak çok daha mantıklı. Su faturasını ödeyebilecek herkes ödesin. Ödeyemeyen vatandaşlara da sosyal desteği biz Büyükşehir üzerinden verelim. Yani vatandaşımız eğer bu faturası ödeyemiyorsa Büyükşehir'e başvursun. Su faturası ödeyemediğini biz tespit edelim. İhtiyacı olan vatandaşımızın su faturasını biz ödeyelim. Yani İSU fatura göndersin. İSU'yu yatırım yapamaz hizmet edemez hale getirmeyelim. Durumu olanlar ödemesini yapsın. Ödeyemeyenlere bizler destek olalım" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 2020 yılı 1. Olağan Genel Kurulunda yeni bir karar alınıncaya kadar; TÜFE artışının ertelenmesi, konut abonelerinden kademe uygulamasının kaldırılması ve 1. kademeden ücretlendirilmesi, yönetim kuruluna tarifeler yönetmeliği ve eki tarife cetvelinde değişiklik yapma yetkisinin verilmesi hakkındaki madde görüşülerek oybirliği ile karara bağlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kocaeli'de durumu olmayan vatandaşların su faturasını Büyükşehir Belediyesi ödeyecek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
İtalya’da durum iyice kontrolden çıktı! 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da durum iyice kontrolden çıktı! 46 doktor hayatını kaybetti
KKTC’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Haberler
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
’Haberim yoktu’ diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı Haberler
'Haberim yoktu' diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

13:02: Emniyet Müdürü uyardı; "Her yerde ve herkese anlatacağız" - Haber 13:01: Azerbaycan, koronavirüs ile mücedelenin birinci ayında "yeni hayata" alışmaya çalışıyor - Haber 13:00: Korona virüs nedeniyle boş kalan Caddebostan Sahili havadan görüntülendi - Haber 13:00: İran'da korona virüs bilançosu: 2 bin 517 ölü, 35 bin 408 vaka - Haber 13:00: Silivri'de polis sahile girişi dubalarla kapattı - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti - Haberler 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 11:16: Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı - Haber 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber