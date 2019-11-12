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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

12.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:12Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Gebze ve Körfez ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında farklı miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Haklarında "uyuşturucu kullanmak ve satın almak" suçundan işlem yapılan 9 şüpheli serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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