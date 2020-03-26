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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

26.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:37
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Kocaeli 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, süt kutuları içerisine saklanmış halde 2 bin 302 sentetik uyuşturucu hap, 547,85 gram plaka esrar, 350 sentetik ecza, 127 gram metamfetamin, 22,50 gram bonzai, 7 uyuşturucu hap, bir hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 9 bin 200 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından maske ve eldivenli şekilde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel

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