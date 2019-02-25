Kocaeli'de Edebiyat Buluşmaları Etkinliği

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KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dil Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen Edebiyat Buluşmaları kapsamında yazar Prof. Dr. Nurullah Genç'in, "Sanat ve Hayat" adlı söyleşisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.Hafızamıza kodlanmış bilgileri sarsmak istiyorum diyerek konuşmasına başlayan Genç, "Sanatın hayata nasıl tesir ettiğini anlatmaya çalışıyorum. İnsanlar zihinsel bir kuşatma altında. Bu, en çok sanatla yapılıyor. Ekonomi ile yapılmaya çalışılıyor. Bizi modern kavramı ile köleleştirmek istiyorlar. Bizim medeniyet anlayışımız iyiliğe doğru gitmektir. Sanatla insan bir şeyleri bina etmeye çalışır. Toprak medeniyeti tevazu medeniyetidir. Ateş medeniyetinde ise şeytanda olduğu gibi kibir vardır. İlahi kitaplarda Hazreti Adem kıssasında anlatıldığı gibi insanın var oluş macerası anlatılmaktadır. Şeytan ile Hazreti Adem'in mücadelesini anladığımızda günümüzdeki medeniyet mücadelesini de anlamış oluruz." diye konuştu.Genç, program sonunda "yağmur" isimli şiir kitabını imzaladı ve kitabından şiirleri seslendirdi.