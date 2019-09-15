Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kocaeli'de ekiplerden iş yerlerine kaçak tütün operasyonu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde polis, zabıta ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerlerinde yapılan kontrollerde, 30 kilogram tütün ve yaklaşık 5 bin adet makaron ele geçirildi.

15.09.2019 10:02Kocaeli'de ekiplerden iş yerlerine kaçak tütün operasyonu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde polis, zabıta ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerlerinde yapılan kontrollerde, 30 kilogram tütün ve yaklaşık 5 bin adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü, zabıta ve Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı tütün mamulü ve ticaretinin önlenmesi amacıyla, ilçe merkezinde bulunan büfe ve tekel satış yerlerine kontroller gerçekleştirdi. Ekipler tarafından iş yerlerinde yapılan aramalarda 30 kilogram kıyılmış tütün ve yaklaşık 5 bin adet makaron ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen ürünlere, imha etmek üzere el koyarken, kaçak tütün satışı yapılan iş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kandıra, Kocaeli, Zabıta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:55 Şuhut'ta sürücülere trafik ve alkol denetimi
11:52 Sorumsuz işçilerin attığı demir parça küçük çocuğun başına isabet etti
11:51 Manavgat'ta düşen yıldırım yangına yol açtı
11:47 Taziye evinde bıçaklanan genç hayatını kaybetti
11:46 Aksaray'da yolcu otobüsü yanarak kül oldu
11:46 Suriye sınırına beton blok sevkiyatı
11:37 Akseki- Manavgat yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı