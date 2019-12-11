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Kocaeli'de elinde benzin bidonu ve tüfek olan şahıs berberi rehin aldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bilinmeyen bir nedenle berber dükkanına elinde benzin bidonu ve tüfekle giren şahıs, berberi rehin alarak dükkana kimseyi yaklaştırmıyor.

11.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:52Kocaeli'de elinde benzin bidonu ve tüfek olan şahıs berberi rehin aldı

'nin ilçesinde bilinmeyen bir nedenle berber dükkanına elinde benzin bidonu ve tüfekle giren şahıs, berberi rehin alarak dükkana kimseyi yaklaştırmıyor. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışıyor.


Olay 15.30 sıralarında Kandıra ilçe merkezi Aydınlık Mahallesi Türkocağı Caddesi üzerinde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre berber dükkanına elinde bidon ve tüfek ile gelen Necmi D. adlı şahıs, bidondaki benzini dükkana dökerek elindeki tüfekle berber K.C.'yi rehin aldı. Şahsın elinde tüfekle esnafı rehin aldığını gören çevredekiler durumu polis ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, tüfekli şahsın Kandıra Seyitaliler köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraştığı öğrenildi.


Dükkan çevresinin güvenlik şeridiyle kapattığı alana özel hareket polisleri sevk edilirken polis ekipleri, borcu olduğu için eylem yaptığı iddia edilen Necmi D.'yi ikna çabalarını sürdürüyor. - KOCAELİ


Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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