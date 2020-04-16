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Kocaeli'de endemik bitki türü keşfedildi

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın yüksek kesimlerinde yayılış gösteren "Keltepe Çiğdemi" adı verilen yeni bir endemik bitki türü bulundu.

16.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:26
Kocaeli'de endemik bitki türü keşfedildi
Kocaeli 'deki Samanlı Dağları'nın yüksek kesimlerinde yayılış gösteren "Keltepe Çiğdemi" adı verilen yeni bir endemik bitki türü bulundu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sırrı Yüzbaşıoğlu tarafından literatüre "Keltepe Çiğdemi" olarak geçen ve sadece Kocaeli'de bulunan endemik bir bitki türü keşfedildi.
Keltepe Çiğdemi, "Phytotaxa" dergisinde yayımlanan bilimsel makale ile dünyaya tanıtıldı. Türün korunması ve tanıtılması için doğal yürüyüş parkurlarına bitkiyle ilgili tanıtım görselleri yerleştirilecek.
Bitki, Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın en yüksek kısımlarında sınırlı bir alana yayılıyor. IUCN kırmızı listesine göre nesli tükenme tehdidi çok yüksek tür sınıfı içinde yer alan çiğdem; geçirgen ve nemli toprağı, güneşli ya da yarı gölgeli bölgeleri tercih ediyor.
Karlar erimeye başladığında ortaya çıkıyor
Mart ve nisan aylarında çiçek açan Keltepe Çiğdemi, karlar erimeye başladığında ortaya çıkıyor.
Sivri şekilde karın içerisinden çıkarak mor, beyaz ve turuncu tonları barındıran, zarifliğiyle göz dolduran Keltepe Çiğdemi fotoğraf sanatçıları için adeta doğal bir stüdyo oluşturuyor.
Yaprakları 3 ila 6 arası sayıda, koyu yeşil renkli, 1,5-2,2 milimetre genişliğinde olan çiğdemin boğazı sarı-turuncu renklerinde olduğu görülüyor.
Her yıl turizm haftasında bitkinin yayılış gösterdiği alanlarda doğa ve fotosafari turları düzenlenmesi planlanıyor. Korunması ve bilinirliğinin artması için Keltepe Çiğdemi ile ilgili tasarımlar hazırlanarak duvar panolarına asılacak ve vatandaşların bu endemik tür hakkında bilgi sahibi olması sağlanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Üniversitesi, Kocaeli, Güncel
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