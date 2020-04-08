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Kocaeli'de engellilerden maske üretimine destek

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından engellilerin üretim sürecine katılmalarına destek olmak amacıyla 2006'da kurulan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde maske üretilmesine başlandı.

08.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:30
Kocaeli'de engellilerden maske üretimine destek
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından engellilerin üretim sürecine katılmalarına destek olmak amacıyla 2006'da kurulan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde maske üretilmesine başlandı.
KSO'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske ihtiyacının arttığı hatırlatıldı.
Engellilerin üretim sürecine katılmalarına destek olmak amacıyla merkezin 2006'da kurulduğunu anımsatılan açıklamada, birçok kurum gibi KSO Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nin de bu ihtiyaca katkı sunmak amacıyla harekete geçtiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"KSO'nun sosyal projesi olan Akmeşe yolu üzerindeki Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde öncelikle sağlık çalışanlarına yönelik olmak üzere, ihtiyaç duyulan maske üretimine başlandı. Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde 14 gönüllü engelli çalışan, maske üretim çalışmalarına devam ediyor. Günde ortalama 4 bin dolayında maske üretimi yapılacak. Maskeler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vasıtasıyla ilgili devlet kurumlarına teslim edilecek."

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli Sanayi Odası, Güncel
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