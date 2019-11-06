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Kocaeli'de erkek cesedi bulundu

Kocaeli'de erkek cesedi bulundu Kıyıya vuran cesedi, vatandaşlar fark ettiKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vatandaşlar tarafından deniz kıyısında vurmuş bir şekilde bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı.

06.11.2019 02:08 | Son Güncelleme: 06.11.2019 02:10
Kocaeli'de erkek cesedi bulundu
Kıyıya vuran cesedi, vatandaşlar fark etti
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vatandaşlar tarafından deniz kıyısında vurmuş bir şekilde bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısına vurmuş bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 55-60 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği belirlenemeyen şahsın cesedi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'de erkek cesedi bulundu

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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