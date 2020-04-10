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Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

10.04.2020 02:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 03:04
Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde yaşayan M.Y. (43) ile eşi K.Y. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kadın olay yerinde yaşamını yitirirken şüpheli koca, polis karakoluna giderek teslim oldu.
Üç çocuk annesi K.Y'nin cenazesi, otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, Darıca, Güncel
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