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Kocaeli'de eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen koca adliyeye sevk edildi.

10.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:32
Kocaeli'de eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi
Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen koca adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde ikamet eden M.Y. (43) ile eşi Kiraz Y. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kadın olay yerinde yaşamını yitirirken şüpheli koca, polislerce gözaltına alındı.
Üç çocuk annesi Kiraz Y'nin cenazesi, otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı koca, adliyeye getirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, Darıca, Kiraz, Güncel
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