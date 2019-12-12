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Kocaeli'de eşini sopayla darbedip boğarak öldüren koca gözaltına alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eşini darbedip boğarak öldüren koca gözaltına alındı.

12.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:52Kocaeli'de eşini sopayla darbedip boğarak öldüren koca gözaltına alındı
'nin ilçesinde eşini darbedip boğarak öldüren koca gözaltına alındı.
Kazım Karabekir Mahallesi Caddesi'nde, gece saatlerinde Aslı Ş. ile eşi Orhan Ş. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Orhan Ş, sopayla darbettiği eşini boğarak öldürdü.
Orhan Ş'nin, bugün öğle saatlerinde durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aslı Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Orhan. Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yunusemre, Kocaeli, Darıca, Güncel

Kaynak: AA

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