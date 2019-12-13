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Kocaeli'de eşini sopayla darbedip boğarak öldüren koca adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eşini darbedip boğarak öldüren koca adliyeye getirildiAlınan bilgiye göre, dün eşi Aslı Ş'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

13.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:30Kocaeli'de eşini sopayla darbedip boğarak öldüren koca adliyeye sevk edildi
'nin ilçesinde eşini darbedip boğarak öldüren koca adliyeye getirildi
Alınan bilgiye göre, dün eşi Aslı Ş'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Kazım Karabekir Mahallesi Yunusemre Caddesi'nde, Aslı Ş. ile eşi Orhan Ş. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Orhan Ş, sopayla darbettiği eşini boğarak öldürmüştü.
Orhan Ş'nin, durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aslı Ş'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Orhan. Ş. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kocaeli, Darıca, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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