Kocaeli'de eşini sopayla darbedip boğarak öldüren koca tutuklandı

Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde eşini darbedip boğarak öldüren zanlı cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, dün eşi Aslı Ş'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Orhan Ş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kazım Karabekir Mahallesi Yunusemre Caddesi'nde, Aslı Ş. ile eşi Orhan Ş. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Orhan Ş, sopayla darbettiği eşini boğarak öldürmüştü.
Orhan Ş'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polisle gelen sağlık ekipleri, Aslı Ş'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Orhan Ş, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.