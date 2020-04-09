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Kocaeli'de esnaftan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kurulan semt pazarındaki esnaf, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve kampanyası başlattı.

09.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:54
Kocaeli'de esnaftan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve
Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde kurulan semt pazarındaki esnaf, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve kampanyası başlattı.
Kartepe Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataveler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını gidermesi için esnaf tarafından ücretsiz sebze ve meyve tezgahı hazırlandı.
Esnaf, "İhtiyacı olan alsın ücretsizdir" yazısının bulunduğu tezgaha içinde sebze ve meyve olan poşetleri bıraktı.
Kartepeli vatandaşların da katkı da bulunduğu sebze ve meyve tezgahından ihtiyaç sahipleri faydalandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, Ataevler Mahallesi'nde tezgah açan pazar esnafının örnek bir proje gerçekleştirdiğini belirterek, "Semt pazarında tezgah açan esnafımız tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hazırlanan sebze ve meyve tezgahı, milletimizin gönlünün ne kadar zengin olduğunu bir kez daha göstermiştir. Hemşehrilerimize bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kartepe, Kocaeli, Güncel
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