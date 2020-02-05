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Kocaeli'de etkili olan fırtına binaların çatılarını uçurdu

Kocaeli'nin Darıca, Körfez ve Derince ilçelerinde etkili olan fırtına, çok sayıda evin çatısını uçurdu.

05.02.2020 20:47 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:51Kocaeli'de etkili olan fırtına binaların çatılarını uçurdu

'nin , ve Derince ilçelerinde etkili olan fırtına, çok sayıda evin çatısını uçurdu.


Kocaeli'nin Darıca, Körfez ve Derince ilçelerinde akşam saatlerinde fırtına evlerin çatılarını vurdu. Akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına nedeniyle aşırı rüzgara dayanamayan bazı binaların çatıları uçtu. Darıca, Körfez ve Derince ilçelerinde çok sayıda binanın çatıları uçarak yollara ve bina önlerindeki araçların üzerine düştü. Çatılardan bazıları ise iş yerlerinin üzerine düşerek büyük çapta hasara neden oldu.


Binanın çatısının iş yerine düşmesi sonucu 30-40 bin TL'lik zararı olduğunu söyleyen Kadir Er, "Yan komşumuzun binasında fırtınadan çatısı uçtu. Depomuza maalesef bayağı bir hasar verdi. 10 dakika önce de insanlar çalışıyordu burada. Hamd olsun canlarına zarar gelmedi. Çatının tamamı kalkmadan bilemeyiz ama 30-40 bin lira zarar var" dedi.


Ölen ve yaralananın olmadığı olaylarda çatıları uçan vatandaşlar, acil yardım ekiplerinin de yardımıyla hasarlarını onarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise çatı uçması yaşanan sokakları güvenlik şeritleri ile trafiğe kapattı. - KOCAELİ


Kocaeli, Körfez, Darıca, Güncel

Kaynak: İHA

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