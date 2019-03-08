Kocaeli'de Ev Yangını

Kocaeli
'nin Başiskele
ilçesinde bulunan 4 katlı binanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Ulu Camii Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mustafa Çakır
'a ait daireden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla yangına müdahalede bulundu.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye, Başiskele, Kocaeli, Güncel
Kaynak: AA