08.07.2019 00:13
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Kocaeli'de ev yangını

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komşuoğlu Bulvarı'nda bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yasin Ördem'e ait daireden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı belirtilirken ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
İtfaiye, Kocaeli, İzmit, Güncel

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