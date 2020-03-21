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Kocaeli'de "evde kal" önerisine uyan vatandaşlar balkonda egzersiz yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesinde "evde kal" önerisine uyanlara yönelik, "balkonda egzersiz" etkinliği düzenledi.

21.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:48
Kocaeli'de
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesinde "evde kal" önerisine uyanlara yönelik, "balkonda egzersiz" etkinliği düzenledi.
İzmit ilçesinde yaşayan Keriman Gündüz, sosyal medya üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a attığı mesajda, evde çok sıkıldıklarını belirterek, sosyal bir etkinlik yapılmasını istedi.
Bunun üzerine hareket geçen belediye ekipleri, Turgut Mahallesi'nde "balkonda egzersiz" etkinliği gerçekleştirdi.
Balkonlara çıkan Keriman Gündüz ve mahalle sakinlerine, spor hocası Nagihan Malkoç anonslarla egzersiz yaptırarak, moral verdi.
Gündüz, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkmadıklarını belirtti.
Bu nedenle hiçbir şey yapmadan evde oturmaktan çok sıkıldıklarını belirterek, "Gerçekten belli bir yaşın üstünde de evde kapalı kalmak istemiyoruz. Sosyal bir etkinlik olsun istedim. Anında bir dönüş oldu. Yurt dışında bir sürü sosyal faaliyetler yapılıyor, camdan cama tenis oynamalar, balkonda dans etmeler, spor yapmalar gibi. Ben de böyle bir şey düşündüm. " ifadesini kullandı.
Gündüz, Başkan Tahir Büyükakın'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Kocaeli, İzmit, Güncel

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