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Kocaeli'de "evde kalan" çocuklar resimlerini yarıştıracak

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitim-öğretime ara verilmesi nedeniyle "evde kalan" çocuklar için resim yarışması düzenlenecek.

06.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:39
Kocaeli'de
Kocaeli 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitim-öğretime ara verilmesi nedeniyle "evde kalan" çocuklar için resim yarışması düzenlenecek.
Dilovası Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyan öğrencilerin nitelikli vakit geçirebilmesi için "Haydi Çocuklar Sanat Eve Sığar" kampanyası başlatıldı.
Kampanya kapsamında düzenlenecek ödüllü resim yarışmasına çocuklar, hayallerini resmederek katılabilecek.
5, 6, 7 ve 8. sınıfları kapsayan yarışmaya katılım 20-26 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.
Belediye bünyesinde oluşturulan komisyonun değerlendirmesi sonucu dereceye giren öğrenciler ise 30 Nisan'da açıklanacak.
Yarışmanın birincisi 1000, ikincisi 500, üçüncüsü de 250 lira ile ödüllendirilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Dilovası, Evde Kal, Kocaeli, Kültür Sanat
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