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Kocaeli'de evde patlama: 2 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evde patlama sonucu çıkan yangında baba ve kızı öldü, anne yaralandı.

15.10.2019 15:00Kocaeli'de evde patlama: 2 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evde patlama sonucu çıkan yangında baba ve kızı öldü, anne yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleriyle doğal gaz şirketi yetkilileri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangının çıktığı evde yapılan incelemede, baba ve kızın cesedine ulaşıldı.
Yaralı olarak kurtarılan anne ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Patlamanın etkisiyle çevredeki bazı evlerin de camları kırıldı.
Ekiplerin patlamanın nedenini belirlemek için başlattığı çalışma sürüyor.

Kocaeli, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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