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Kocaeli'de evden çıkamayan işitme engellilerin talepleri işaret dili tercümanıyla alınıyor

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan işitme engellilere, işaret dili tercümanı aracılığıyla hizmet sunuluyor.

26.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:42
Kocaeli'de evden çıkamayan işitme engellilerin talepleri işaret dili tercümanıyla alınıyor
Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan işitme engellilere, işaret dili tercümanı aracılığıyla hizmet sunuluyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen "Geniş Ailem" projesiyle, kimsesi bulunmayan ve Kovid-19 salgını nedeniyle dışarıya çıkamayanlara yardım eli uzatılıyor.
Bu doğrultuda salgın nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşların proje kapsamında ihtiyaçları karşılanırken, işitme engellilerin istekleri talepleri ise görüntülü aramayla işaret dili tercümanlarınca alınıyor.
Görüntülü aramaya cevap veren tercümana, işaret diliyle konuşan işitme engelliler taleplerini bildirebilirken, ne yapılması gerektiği konusunda da bilgi sahibi olabiliyor.
İşitme engellilerin ambulans, gıda ve hijyen paketi talebi karşılanırken, banka işlemleri gibi birçok konuda da hizmet veriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, Güncel , Haber
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