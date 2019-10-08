Kocaeli'de evden hırsızlık iddiası

Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde kapı kilidini kırarak girdikleri bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde kilidi kırılarak girilen bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayda kullanılan otomobilin plakasından yola çıkarak şüphelilerin kimliğini tespit etti.
Polis ekipleri, takibe aldıkları F.G, S.U. ve P.U'yu Sakarya'dan İstanbul'a döndükleri sırada İzmit'te gözaltına aldı.
Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerden P.U, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.