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Kocaeli'de evden hırsızlık zanlısı kadın İstanbul'da yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde evden hırsızlık yaptığı belirlenen kadın şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı.

12.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:16Kocaeli'de evden hırsızlık zanlısı kadın İstanbul'da yakalandı
'nin Derince ilçesinde evden hırsızlık yaptığı belirlenen kadın şüpheli, 'da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Derince ilçesinde bir evde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin Ö.B, B.V. ve Ş.G. adlı kadınlar olduğunu belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlediği operasyonda Ö.B'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerden B.V'nin cezaevinde olduğunu tespit eden ekipler, Ş.G'nin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
21 evden hırsızlık kaydı bulunan Ö.B, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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